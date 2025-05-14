В Подмосковье запустили платформу для создания терапевтических антител

Группа компаний «Р-Фарм» запустила платформу для создания инновационных терапевтических антител на базе лаборатории ранней разработки биологических препаратов в подмосковном Пущино. Первые полученные с ее помощью молекулы уже тестируются на животных и клеточном донорском материале. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В исследовательском центре «Р-Фарм» в Пущино — Лаборатории ранней разработки биологических препаратов сегодня ведется около 10 активных проектов. Они находятся на разных стадиях разработки и охватывают ключевые молекулярные инструменты современной биомедицины. Мощности Лаборатории позволяют в год собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций, получить и проанализировать более 50 молекул различной структуры, поставить до 250 клеточных тестов для контроля биологической активности», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лаборатория на базе Института биологического приборостроения РАН стала ключевым элементом в стратегии «Р-Фарм» по выпуску оригинальных биофармацевтических препаратов. До конца года на стадию пилотных доклинических исследований компания планирует выпустить не менее трех новых молекул для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний — сферах, где потребность в современных решениях особенно высока.

«Мы последовательно строим платформу, способную создавать оригинальные препараты с новыми, заранее заданными свойствами, ориентированные на медицинскую потребность как на внутреннем рынке, так и на международном», — отметил директор департамента по ранней разработке «Р-Фарм» Тимофей Неманкин.

Также Лаборатория завершает настройку технологической мРНК-платформы, запуск которой откроет дополнительные возможности для профилактических и терапевтических направлений. В настоящий момент идут работы по оптимизации протоколов молекулярного дизайна молекул, их синтеза, упаковки в различные структуры для доставки к мишеням, прорабатываются методы тестирования эффективности получаемых прототипов.

«Пущино становится центром притяжения для тех, кто готов развивать отечественную фарму с нуля, на уровне молекулы. Мы активно привлекаем молодых специалистов и студентов, обеспечивая профессиональный рост кадров параллельно с технологическим развитием отрасли», — отмечает руководитель отдела ранней разработки биологических препаратов «Р-Фарм» Андрей Улитин.

Разработки ведутся в тесной кооперации с научными институтами, включая профильные лаборатории РАН. Команда объединяет специалистов в области биоинформатики, генной инженерии, молекулярной биологии, биохимии, физико-химических методов анализа и биологических методов анализа, доклинической и клинической оценки, маркетинговой оценки. Разрабатываемые «Р-Фарм» препараты ориентированы не только на отечественный рынок. Уже сейчас к разработкам компании есть интерес со стороны БРИКС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока — там спрос на качественные биопрепараты растет.

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