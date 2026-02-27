В Подмосковье запустили онлайн-заявку на техосмотр самоходных машин

Жители Подмосковья могут подать заявление на технический осмотр самоходных машин через мобильное приложение «Добродел». Услуга доступна онлайн, ответ поступит в течение 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы оформить услугу, необходимо открыть приложение «Добродел» и ввести в поисковой строке слово «самоходных». Затем выбрать нужную услугу, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы. После этого заявителю нужно оплатить госпошлину и сбор — их размер зависит от количества и категории техники.

В одном заявлении можно указать сразу несколько самоходных машин. Рассмотрение обращения занимает до 10 рабочих дней.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей региона. Для работы в сервисе требуется авторизация через ЕСИА — Единую систему идентификации и аутентификации. Скачать приложение можно по ссылке, размещенной на официальных ресурсах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.