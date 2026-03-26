В Подмосковье запустили онлайн-консультации соцзащиты

Жители Подмосковья могут получить консультацию специалистов социальной защиты в дистанционном формате через региональный портал госуслуг. Сервис позволяет оформить льготы и пособия, узнать о социальных услугах и вопросах опеки, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Теперь получить консультацию и помощь от сотрудников социальной защиты в Подмосковье можно не выходя из дома. Новый функционал позволяет избежать затрат времени на дорогу и получить помощь от специалистов в комфортной обстановке. В рамках консультаций доступны вопросы по оформлению льгот и пособий, получению социальных услуг, опеке и попечительству и многое другое», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Для записи необходимо зайти на региональный портал госуслуг по адресу uslugi.mosreg.ru/remote-consulting, выбрать тему обращения, указать удобное время и подключиться к консультации с телефона или ноутбука.

Если нет возможности записаться онлайн, можно обратиться в МФЦ. Сотрудники центра помогут подключиться к видеоконсультации со специалистом социальной защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.