В Подмосковье запустили обновленный сервис онлайн-платежей

Обновленный сервис «Платежи» начал работать на портале госуслуг Московской области. Он позволяет автоматически находить и оплачивать начисления в личном кабинете пользователя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис интегрирован в личный кабинет и упрощает процесс оплаты различных начислений. Система автоматически ищет неоплаченные счета на основе данных учетной записи: чем больше сведений о документах указано в профиле, тем шире перечень обнаруженных начислений. Если какой-либо счет не отобразился или требуется оплатить за другого человека, доступна ручная оплата.

«Сервис автоматически ищет неоплаченные счета на основе данных учетной записи: чем больше сведений о документах указано, тем шире охват автоматически обнаруживаемых начислений. При этом, если сервис не отобразил какой-либо счет или нужно заплатить за другого человека, можно провести оплату вручную», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, перейти в профиль и открыть раздел «Платежи». Система запустит поиск задолженностей — в том числе по коммунальным услугам, налогам, госпошлинам, административным штрафам и штрафам ГИБДД. Пользователю останется выбрать нужные позиции и подтвердить оплату.

Если начисление не найдено автоматически, можно воспользоваться разделом «Оплата по УИН», указав уникальный идентификатор из квитанции. Оплата принимается с карт любых российских банков, а также через Систему быстрых платежей. Информация о транзакциях хранится в разделе «История платежей» в течение пяти лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.