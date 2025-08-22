В Подмосковье запустили новое производство медицинской продукции

В подмосковном Электрогорске расширили производство медицинской продукции. О проекте компании «ЭКОлаб» рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках инвестпроекта компания „ЭКОлаб“ ввела в эксплуатацию очередной производственный объект — это уже шестой цех компании по производству лекарственных препаратов и медицинской продукции. Объем инвестиций в расширение фармацевтического производства составил почти 500 млн рублей. На предприятии уже создано более 50 новых рабочих мест», — отметила Екатерина Зиновьева.

Компания «ЭКОлаб» — производит диагностические препараты, иммуноферментные тест-системы и другие диагностические наборы, применяемые для in vitro диагностики заболеваний неинфекционной патологии. Также компания выпускает наборы для иммунологических и биохимических исследований и лекарственные препараты.

На данный момент АО «ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции. Увеличение мощностей по выпуску лекарственных препаратов позволит компании в два раза нарастить производственные мощности, включая выпуск препаратов в форме гелей и капсул. В дальнейшем предприятие планирует продолжать увеличивать производство лекарственных средств, в том числе входящих в перечень ЖНЛВП.

Компания активно инвестирует средства в свое развитие и неоднократно становилась получателем поддержки правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.