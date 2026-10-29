В Подмосковье запустили конкурс историй о настоящих героях

Проект «Герои Подмосковья» объявил конкурс историй о настоящих героях, которые делают мир лучше. Победитель получит iPhone 18 Pro, сообщили REGIONS .

Участникам предлагают рассказать о людях, которые добились успехов в различных сферах, совершили добрые поступки или помогли другим людям. Это спасатели, спортсмены, учителя, зоозащитники и т. д.

Например, можно составить историю о человеке, который спас кого-то при пожаре. Также героем рассказа может стать тот, кто помог найти пропавшее животное.

Чтобы принять участие, нужно написать историю и отправить ее через Telegram-бот @anketa_pr0_bot. Победителя выберут организаторы конкурса. Автор лучшей работы получит смартфон.

Возрастное ограничение — 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“, — сказал Воробьев.

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