В Подмосковье запустили ИИ для проверки тетрадей

Пилотный проект «Цифровой помощник учителя» стартовал в Дмитрове, Щелкове, Мытищах, а также в Богородском и Пушкинском округах. Сервис ускоряет проверку письменных работ в шесть раз, а во всех школах региона его планируют внедрить в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект уже начали реализовывать в ряде муниципалитетов Подмосковья. Новый сервис позволяет существенно сократить время проверки письменных работ. Учителя могут фотографировать страницы тетрадей прямо на уроке и загружать изображения в систему, не забирая с собой стопки тетрадей.

Нейросеть анализирует загруженные данные, выявляет ошибки, предлагает предварительную оценку и формирует персонализированный комментарий к каждой работе. Педагог получает распознанный текст и принимает окончательное решение — подтвердить или изменить предложенную оценку перед внесением в электронный журнал.

В системе также предусмотрена обратная связь для учеников. Она включает пояснения к ошибкам, рекомендации и правила, которые помогают улучшить результаты и повысить качество подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.