В Подмосковье запустили 4 новых голосовых помощника

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области с начала года запустило 4 голосовых помощника для консультаций жителей и обработки типовых обращений, сообщает пресс-служба ведомства.

Общее число роботов-операторов в региональной экосистеме достигло 19.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что помощников внедряют для решения повторяющихся вопросов, массового сбора данных и информирования жителей.

«Мы внедрили их там, где вопросы повторяются или нужно массово собрать данные или донести информацию до жителя. Обучили роботов на типовых ситуациях, а потом подключили к горячим линиям — и дальше они уверенно справляются с рутиной», — рассказала Куртяник.

Помощник «Информатор должников» в сфере лесного хозяйства обзванивает должников по аренде, штрафам и ущербу, сообщает суммы, сроки и договоры для оплаты. Он совершил свыше 1 400 звонков. «ОНФ.Помощь» собрал обратную связь жителей о работе с обращениями на прямую линию президента России, совершив 18 тыс. звонков.

Помощник «ИИ-горячая линия по вопросам лицензирования» по номеру: 8(498)550-30-80 круглосуточно консультирует по лицензированию розничной продажи алкоголя и уже ответил более чем на 500 входящих звонков.

Помощник «ЗИТ» по номеру: 8(498)602-05-57 разъясняет порядок земельно-имущественных торгов, включая подачу заявок, ЭЦП, задатки и сроки договоров. Сложные обращения робот переводит живому оператору; всего обработано около 230 консультаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.