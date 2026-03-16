В Подмосковье запускается восьмой сезон проекта «ПолитСтарт»

«ПолитСтарт» — это федеральный кадровый проект «Единой России», с помощью которого партия помогает начинающим политикам подготовиться к участию в избирательных кампаниях. Он действует с 2018 года. За это время депутатами разных уровней в Московской области стали более 300 участников «ПолитСтарта», напомнил депутат Госдумы Александр Толмачев, который выступит куратором проекта в Подмосковье.

Он сообщил, что присоединиться к «ПолитСтарту» может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет судимости, второго гражданства и членства в других политических партиях. Особое внимание, уточнил парламентарий, участникам и ветеранам СВО.

«В Подмосковье в этом году проект будет работать с теми, кто делает первые шаги в политике и планирует стать депутатом Московской областной Думы или муниципальных советов в Коломенском, Химкинском, Пушкинском и Лобненском округах», — сообщил Александр Толмачев.

Он добавил, что «ПолитСтарт» предлагает участникам попробовать свои силы не только в качестве кандидатов, но и в роли политических консультантов.

Обучение начнется с апреля в формате очных встреч, а также онлайн-обучения на сайте проекта. В числе мероприятий — мастер-классы, брифинги, образовательные курсы и консультации, а также участие в предварительном голосовании «Единой России» в сопровождении наставников. Ими, а также экспертами проекта станут депутаты Государственной и Московской областной Думы, главы городских округов, медиаменеджеры, известные политики.

«Мы расскажем участникам, как правильно планировать работу в ходе избирательной кампании, выстраивать личный образ, работать со СМИ и в соцсетях и о многом другом. Наставники поделятся своим опытом и лучшими практиками, помогут участникам получить навыки, важные для их дальнейшей работы», — рассказал Александр Толмачев.

Он также отметил, что Московская область традиционно остается лидером проекта по количеству регистраций, числу подготовленных кандидатов и политконсультантов, а также победителей предварительного голосования и впоследствии — депутатов.

«Единая Россия» запустила предварительное голосование 11 марта в преддверии выборов в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, которые состоятся в Подмосковье в сентябре. В ходе процедуры жители региона сами определят, кого партия на них выдвинет. Организаторы ожидают, что по итогам избирательной кампании состав депутатов в Московской области обновится минимум на треть.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.