В Подмосковье запущен завод по производству орехов, сухофруктов и напитков

ООО «Орбита» получили разрешение на ввод в эксплуатацию нового завода в Московской области по производству сокосодержащих напитков, орехов и сухофруктов в шоколадной глазури. Комплекс построен на земельном участке площадью 1 гектар в Чехове, предоставленном компании в 2022 году в рамках программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мощность завода составит 1,8 тыс. тонн продукции в год, проект реализован с инвестициями в размере 26,5 млн рублей. В настоящее время на предприятии продолжается установка оборудования и набор персонала. Компания уже представлена на рынке под известной торговой маркой и сотрудничает с ведущими импортерами орехов и сухофруктов. Годовой объем выпуска продукции под этим брендом составляет 3,5 млн тонн орехов и 4,5 млн тонн сухофруктов.

В ассортименте представлены орехи — кешью, фундук, миндаль, грецкий орех, арахис, фисташки, макадамия и другие.

Среди сухофруктов выпускают финики, манго, курагу, изюм, чернослив, цукаты и прочие продукты.

Запуск нового завода позволит расширить производственные мощности компании и укрепить позиции Московской области на рынке переработки орехов и сухофруктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.