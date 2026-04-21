В Подмосковье запретили открытый огонь на заповедных землях

Особый противопожарный режим действует в Подмосковье с 20 апреля по постановлению губернатора. На территориях особо охраняемых природных зон запрещено разводить костры и использовать открытый огонь, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В мероприятиях по предупреждению пожаров, в том числе в лесных массивах, участвует министерство экологии Московской области. Особое внимание уделяют особо охраняемым природным территориям, где расположены популярные места отдыха жителей региона.

«Любимые места отдыха жителей Подмосковья нередко расположены в границах особо охраняемых природных территорий. Хочу напомнить, что на территории заповедных земель режим особой охраны запрещает разведение костров и использование открытого огня для приготовления пищи», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр подчеркнул, что нарушение запрета грозит не только административной ответственностью. Пожары могут нанести непоправимый ущерб ценным экосистемам, уничтожить уникальные природные сообщества и их обитателей.

В ведомстве напомнили, что за нарушение режима охраны и использования окружающей среды в границах ООПТ предусмотрен административный штраф с конфискацией орудий правонарушения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.