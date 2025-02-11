В Подмосковье запланированы мероприятия в сфере розничной торговли и ритейла

В 2025 году планируется проведение ряда мероприятий в сфере розничной торговли и ритейла, организованных Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Будут организованы 3 крупнейших события. В Москве со 2 по 5 июня в рамках Недели российского ритейла пройдет Международный форум бизнеса и власти. Также на двух площадках — в Ташкенте с 17 по 19 сентября и в Москве с 7 по 8 октября, состоится Международный форум электронной коммерции и ритейла.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что ежегодно указанные мероприятия собирают представителей федеральных и региональных розничных сетей, отраслевых объединений ритейла и производителей. Лидеры отрасли обсудят перспективы и тренды развития розничной торговли, актуальные вопросы, меры поддержки потребительского рынка и его развития, в том числе — в регионах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.