В Подмосковье заметили большое количество мотыльков-«колибри»

В Подмосковье энтомологи и натуралисты называют «колибри» мотыльков бражников за их уникальную возможность зависать в пространстве на одном месте за счет быстрого махания крыльями, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Мотыльки бражники зависают в воздухе, словно птицы колибри, которые тоже питаются нектаром благодаря длинному хоботку.

«Бражники — очень интересные, безобидные и полезные насекомые. Это преимущественно ночные бабочки, питающиеся нектаром цветов с помощью своего длинного хоботка. Кстати, именно эти мотыльки являются рекордсменами по его длине среди всех насекомых. У некоторых тропических видов длина ротового аппарата в вытянутом состоянии может достигать 28 см. Бражники являются опылителями и играют важную роль в размножении растений», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Бражники отличаются от других видов мотыльков сходством с птицами. За счет способности зависнуть на одном месте мотыльки не тратят время на приземление на цветы, а питаются на расстоянии за счет хоботка. В одну минуту «колибри» делает до 5 тыс. взмахов крыльями и способны лететь со скоростью 50 км/ч. Температура тела насекомых после интенсивной работы порой доходит до 35 градусов.

На территории региона обитает несколько видов бражников, занесенных в Красную книгу Московской области: бражник слепой, прозерпина, языкан обыкновенный, шмелевидка жимолостная, титий.

«Биоразнообразие Подмосковья поражает, в регионе встречаются такие виды растений и животных, которых многие видят только в южных регионах. Однако если присмотреться повнимательнее, то можно разглядеть уникальных представителей флоры и фауны. Не исключено, что многого мы еще сами не знаем и не видели, поэтому важно проводить мониторинг редких и малоизученных видов. Каждый год преподносит нам что-то новое, специалисты выявляют новые места обитания краснокнижных животных и встречают тех, кого ранее не фиксировали в регионе», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.