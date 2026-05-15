В Подмосковье закрыли 1621 алкомаркет в жилых домах

Более 1,6 тыс. магазинов с алкоголем прекратили работу в многоквартирных домах Подмосковья после введения новых ограничений с сентября 2025 года. Еще свыше 450 кафе и баров теперь могут продавать спиртное только два часа в сутки. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С сентября 2025 года в регионе действует закон, ограничивающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Запрет касается торговых точек с входами во внутренние дворы. Исключение сделали для объектов с выходом на улично-дорожную сеть в пределах 30 метров от края проезжей части, а также для помещений во встроенно-пристроенных частях домов.

«За время действия нормы деятельность прекратили более 1 600 торговых объектов, реализовавших алкоголь в многоквартирных домах. Мы формируем безопасную и комфортную среду в жилых кварталах, где приоритетом должны оставаться жители, а не торговля спиртными напитками. С марта этого года в регионе также начало действовать еще одно ограничение – оно касается заведений общественного питания в МКД. Если вход в кафе или бар расположен со стороны двора либо объект находится дальше 30 метров от улично-дорожной сети, продажа алкоголя там разрешена лишь 2 часа в сутки – с 13:00 до 15:00. Эти требования затрагивают более 450 заведений, исключение предусмотрено только для ресторанов», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве уточнили, что магазины с действующими лицензиями могут работать до окончания их срока, однако продлить разрешения в таких локациях уже нельзя. Точки без лицензии, продающие слабоалкогольную продукцию, должны были убрать ее с прилавков до 1 сентября 2025 года. Нарушителям грозит изъятие товара и административная ответственность. Контроль ведется совместно с муниципалитетами и МВД, материалы по выявленным фактам направляют в суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.