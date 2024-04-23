В Подмосковье заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно за 2 дня

На территории Московской области запущен онлайн-сервис «Заключение договоров на оказание услуг в области ветеринарии с ГБУ ветеринарии Московской области», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«На протяжении нескольких лет министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области активно занимается цифровизацией услуг в сфере ветеринарии. Это позволяет повысить оперативность работы и сократить время на получение и обработку заявлений. Так, время заключения договора на оказание ветеринарных услуг сократилось с 15 до 2 рабочих дней», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На региональном портале госуслуг можно заключить следующий ряд договоров с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Московской области:

договор «оказания ветеринарных услуг»

договор «на утилизацию биологических отходов»

договор «на ветеринарное сопровождение ярмарки»

договор «на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации»

договор «оказания услуг (гашение)»

договор «на лабораторные услуги»

Обратиться за услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории региона деятельность, подконтрольную ветеринарии.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Срок получения — 2 рабочих дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.