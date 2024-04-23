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В Подмосковье заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно за 2 дня

Общество

Фото - © Пресс-служба Минсельхозпрод МО

На территории Московской области запущен онлайн-сервис «Заключение договоров на оказание услуг в области ветеринарии с ГБУ ветеринарии Московской области», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«На протяжении нескольких лет министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области активно занимается цифровизацией услуг в сфере ветеринарии. Это позволяет повысить оперативность работы и сократить время на получение и обработку заявлений. Так, время заключения договора на оказание ветеринарных услуг сократилось с 15 до 2 рабочих дней», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На региональном портале госуслуг можно заключить следующий ряд договоров с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Московской области:

  • договор «оказания ветеринарных услуг»
  • договор «на утилизацию биологических отходов»
  • договор «на ветеринарное сопровождение ярмарки»
  • договор «на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации»
  • договор «оказания услуг (гашение)»
  • договор «на лабораторные услуги»

Обратиться за услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории региона деятельность, подконтрольную ветеринарии.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Срок получения — 2 рабочих дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.