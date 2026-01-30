В Подмосковье заключили под арест администратора хостела, где сгорели кубинцы
Балашихинский суд Московской области отправил под домашний арест администратора нелегального хостела, в котором при пожаре погибли четыре кубинца. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции региона.
В суде рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения против А. по пунктам «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»), части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Ночью 27 января загорелся дом в городском округе Балашиха. Сгорела комната на втором этаже четырехэтажки.
В ней нашли обгоревшие тела, предположительно, четырех кубинцев. Еще в Балашихинскую больницу прибыл отравившийся угарным газом несовершеннолетний М.
По данным правоохранителей, группа неустановленных лиц из числа владельцев четырехэтажки не зарегистрировала ее в нужном порядке в Росреестре. Здание использовалось в качестве хостела. Комнаты снимали, в том числе иностранцы, которые нелегально прибывали в России.
Для совместного совершения таких действий привлекали, в том числе А. Она размещала жителей.
В здании не было систем противопожарной защиты. Средства для тушения возгораний отсутствовали. Из-за распространения огня в комнате на втором этаже случился пожар.
Предположительно, А. в промежутке с 15 марта 2025 года по 27 января 2026 неоднократно за деньги заселяла иностранцев. Они говорили о том, что нелегально живут в РФ.
А. отправили под домашний арест до 26 марта.
