В Подмосковье заключили 130 договоров на размещение торговых объектов в 2025 г

Летом наступает сезон мобильной торговли — в специализированных объектах жителям Подмосковья предлагают различную продукцию: мороженое, прохладительные напитки, кофе и чай, горячие блюда, товары от локальных производителей и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

С начала года в регионе было заключено около 130 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Это — передвижные сооружения (тележки), фудтраки, автолавки, изотермические емкости по реализации молока и кваса. Подать заявление для размещения на срок до 1 года без проведения торгов на льготных условиях предприниматели могут через региональный портал государственных услуг.

Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Результат будет направлен в личный кабинет пользователя портала в течение 7 рабочих дней с даты регистрации запроса в администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.