В Подмосковье заключено 340 договоров на размещение летних кафе

Заключить договор на размещение сезонного кафе при стационарных предприятиях общественного питания можно онлайн на портале госуслуг Московской области. Так, с начала года на портале подано 340 заявок на получение электронной услуги. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые планируют разместить сезонное (летнее) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области на земельных участках, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявки нужно ознакомиться с методическими рекомендациями внешнего вида сезонных кафе.

Услуга доступна на региональном портале в раздел «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Она предоставляется бесплатно. В случае положительного решения проект договора поступит в личный кабинет. Подписать его нужно с помощью электронной цифровой подписи.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.