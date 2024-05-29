В Подмосковье заказать оценку воздействия строительных объектов можно онлайн

На региональном портале появилась новая услуга. Теперь застройщики могут заказать оценку воздействия строительных объектов на водные биоресурсы и разработку мер по их сохранению в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья доступно более 370 услуг и функций. Теперь этот перечень пополнился еще одной услугой. При строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства можно в электронном виде подать заявку на экспертизу влияния на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Водные биоресурсы — это рыбы, водные млекопитающие и животные, водоросли и растения. В РФ любая хозяйственная деятельность не должна наносить вред для окружающей среды. Поэтому предприниматель, который планирует размещать объекты, способные влиять на водные биоресурсы и среду их обитания, должен представить расчет прогнозируемого ущерба, если его невозможно исключить, и план мероприятий по компенсации негативного воздействия.

Заказать разработку комплекса мер по сохранению водных биоресурсов можно через региональный портал. Услуга «Разработка/корректировка материалов оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания» доступна в разделе «Земля и стройка». Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Услуга платная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.