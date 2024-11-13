В Подмосковье зафиксировали отсутствие дикой популяции оленей-альбиносов

Специалисты управления государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства региона обращают внимание, что численность благородного оленя в 2024 году в области составляет 2 733 особи, пятнистого — 2 220 особей. Они отметили, альбиносы встречаются у всех видов животных, но на данный момент о присутствии альбиносов в популяции оленей на территории региона нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

При встрече с диким животным следует соблюдать осторожность и ни в коем случае не рисковать своим здоровьем и жизнью ради красивого кадра.

Не следует сокращать дистанцию, так как реакция зверя, даже маленького может быть непредсказуема. Этот совет относится не только к хищникам, но и к мелким, и травоядным животным.

Не стоит пугать животное, кричать и замахиваться на него, проявлять агрессию, пытаться дотронуться до животного.

Увидев, например, лося, паниковать не стоит. Нужно, не привлекая внимания, просто обойти животное стороной, стараясь не упускать его из виду. В большинстве случаев, лось будет просто стоять и смотреть, а потом, поняв, что никто не собирается на него нападать, уйдет сам.

У лосей плохое зрение, а вот бегают они очень быстро. Залезать на дерево, убегая от лося, тоже не стоит. Рост лося почти три метра, плюс еще огромные рога. Самое лучшее — спрятаться за дерево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.