В Подмосковье зафиксировали 60 тыс ложных вызовов 112

Система-112 Московской области с начала года зафиксировала свыше 60 тыс ложных вызовов. По данным специалистов, более 50 тыс обращений носили хулиганский характер, еще около 19 тыс были связаны с детской шалостью.

В службе напомнили, что каждый звонок на единый номер экстренных служб проходит обязательную проверку. При необходимости информация передается спасателям, медикам, полиции и другим оперативным подразделениям.

Особую опасность представляют ложные сообщения о пожарах, ДТП, угрозах и подозрительных предметах. На такие сигналы направляются силы экстренного реагирования, что увеличивает нагрузку на систему и может замедлить помощь тем, кто действительно находится в опасности.

«Каждое обращение на номер 112 рассматривается как потенциально экстренное. Ложные вызовы отвлекают операторов и службы реагирования от реальных происшествий, где помощь необходима незамедлительно», — отметили в службе 112 Московской области.

Специалисты подчеркнули, что значительная часть необоснованных звонков поступает от детей. Родителям рекомендуют объяснять правила пользования экстренными номерами и возможные последствия ложных вызовов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.