В Подмосковье зафиксировали 130 видов птиц в рамках проекта «Российская зима 2025-2026»

В Московской области подвели итоги первого месяца проекта «Российская зима 2025-2026», стартовавшего 12 ноября в рамках Евроазиатского Рождественского учета. За это время орнитологи и бердвотчеры региона зафиксировали 130 видов зимующих птиц.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что специалисты Подмосковья стали самыми активными в России. Более 280 наблюдателей участвуют в проекте, предоставляя ценные данные для мониторинга, в том числе по редким видам. За месяц были замечены краснокнижные дербники, беркут, красношейная поганка, а также шилохвость на пролете. По словам министра, аномально теплый конец осени и начало зимы привели к более позднему пролету северных видов над регионом.

Исследователи также сообщили об изменениях в пятерке самых часто встречающихся птиц. На первом месте осталась большая синица, лазоревка огаря переместилась на четвертое место, а кряква заняла третью позицию. Пятой по численности стала серая ворона.

