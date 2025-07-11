В Подмосковье зафиксировали 10 тыс обращений за медпомощью по поводу укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 9 июля зарегистрировано около 10 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито более 16,5 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. детей.

Проведены акарицидные обработки на площади более 4,7 тысяч га, из которых, 37,5% — территории летних оздоровительных учреждений. Всего в этом году запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тысяч га, из которых, более 35% — территории летних оздоровительных учреждений.

За истекший период 2025 года зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

Меры для предотвращения присасывания клещей:

надевайте на прогулку в парке или в лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон;

убедитесь, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают;

используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией;

проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.