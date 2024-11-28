В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже строительной техники

При содействии сотрудников СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области по подозрению в краже экскаватора-погрузчика задержаны трое неоднократно судимых граждан, сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что на неохраняемой стоянке возле стройки в деревне Боково злоумышленники подобрали ключи от замка зажигания, похитили транспортное средство и отогнали в город Пушкино. Ущерб составил около 13 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке спецназа Росгвардии подозреваемые были задержаны по местам их проживания.

Похищенную технику задержанные планировали продать. В настоящее время она возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.