В Подмосковье за сутки потушили лесной пожар в Химках

Один лесной пожар произошел 17 мая на территории гослесфонда Подмосковья — возгорание ликвидировали в Химках в день выявления. С 18 по 20 мая в регионе ожидается III класс пожарной опасности с повышением до IV в ряде лесничеств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание зафиксировали в Сходненском участковом лесничестве Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 3 км от микрорайона Кирилловка города Химки. В тушении участвовали 34 сотрудника лесопожарных формирований и 14 единиц техники. Пожар ликвидировали в день обнаружения.

18 мая на большей части территории области прогнозируется III класс пожарной опасности. В Бородинском и Волоколамском лесничествах ожидается I класс, в Ногинском и лесничестве «Русский лес» — II класс, в Дмитровском, Истринском и Клинском — IV класс.

19 и 20 мая на большей части региона сохранится III класс. При этом до IV класса пожарная опасность повысится в Дмитровском, Истринском, Клинском и Ступинском лесничествах.

Температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 24–32 градуса днем и плюс 13–19 ночью. Ожидается ясная погода без осадков.

О возгораниях просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.