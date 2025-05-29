В Подмосковье за сутки ликвидировали шесть лесных пожаров

28 мая на территории гослесфонда Московской области обнаружили шесть пожаров. Причины пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами или сотрудниками организаций, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Озерном участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 2 км от микрорайона Авиаторов Балашихи очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 13 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единиц техники почти 4 часа.

В Крюковском участковом лесничестве Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 1 км от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево г. о. Солнечногорск очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 93 человека личного состава лесопожарных формирований и 40 единиц техники почти 8 часов.

В Озерном участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 1 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 6 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники меньше часа.

В Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 1 км от города Старая Купавна Богородского г. о. очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 3 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 2.5 часа.

При проведении лесоавиационных работ в Малаховском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 1 км от деревни Сосновка г. о. Люберцы пилотами был выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 8 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники 50 минут.

При проведении наземного патрулирования сотрудниками лесной охраны Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» в Малаховском участковом лесничестве в 2 км от дачного поселка «Родники Раменского м. о. был выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 45 минут.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.