В Подмосковье за неделю выявили 12 нарушений продажи алкоголя

Инспекторы за неделю проверили 64 торговых объекта в Подмосковье и выявили 7 нарушений правил продажи алкоголя. Дополнительно в ходе выездных обследований обнаружили еще 5 случаев несоблюдения требований. По итогам одной точке прекратили работу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжают контролировать соблюдение правил продажи алкоголя рядом со школами, больницами и жилыми домами. По нормативам расстояние от магазина до образовательного учреждения должно быть не менее 100 м, до медучреждения — от 15 до 70 м. Также запрещена продажа алкоголя во внутренних дворах многоквартирных домов, за исключением встроенных или пристроенных помещений с выходом на улицу и расположенных не далее 30 м от края дороги.

На прошлой неделе специалисты проверили 64 торговых объекта и выявили 7 нарушений. В Подольске и Богородском зафиксировали продажу алкоголя в запрещенной зоне возле образовательных учреждений. В Химках и Серпухове обнаружили нарушения, связанные с размещением торговых точек в многоквартирных домах.

В рамках плана выездных обследований дополнительно проверили 18 объектов и выявили еще 5 нарушений. По итогам контрольных мероприятий деятельность одного магазина прекращена, четыре точки были закрыты на момент проверки. Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Кроме того, инспекторы выдали 43 предостережения, рассмотрели 2 обращения и провели 10 профилактических визитов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.