В Подмосковье за неделю подали 11 тыс заявок в кружки онлайн

Жители Подмосковья за неделю почти 11 тысяч раз воспользовались электронной услугой записи в кружки и секции на региональном портале. С начала 2026 года подано более 130 тысяч онлайн-заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Допобразование», а также в блоке «Комплексные услуги». С ее помощью можно подать одно заявление сразу в несколько кружков и секций учреждений культуры, спорта и образования Московской области.

Подать заявление вправе родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и заполнить интерактивную форму.

Результат рассмотрения заявления направляется в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.