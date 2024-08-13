В Подмосковье за неделю опубликовали 49 закупок

С 5 по 9 августа 2024 года в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 49 закупок, сообщает пресс-служба комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (г.о. Котельники, Богородский г. о.), по реконструкции старых котельных и строительству новых блочно-модульных котельных в нескольких городских округах.

Работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений состоятся в следующих городских округах: Балашиха, Истра, Коломна, Воскресенск, Егорьевск, Красногорск, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Лосино-Петровский.

В регионе ищут подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов в детской школе искусств (г.о. Королев), детской музыкальной школы (округ Дубна) и спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах.

В Богородском городском округе планируется реконструкция Носовихинского шоссе на участке от пересечения с автомобильной дорогой М-12 «Восток» до подъезда к СНТ «Радист» со строительством обхода.

Также в городских округах Химки, Дубна, Щелково, Коломна продолжается выполнение этапов работ по благоустройству парков и зон отдыха.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.