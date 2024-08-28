В Подмосковье за неделю на земельно-имущественные торги выставлено 177 объектов

На минувшей неделе, с 19 по 23 августа, в Подмосковье на торги выставлено 177 объектов, из которых 136 земельных участков — в аренду, 34 земельных участка — на продажу, 4 нежилых помещения — в аренду, 2 нежилых помещения — на продажу и 1 комплекс здания с земельным участком — на продажу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в городском округе Ступино в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 24 сотки, расположенный в деревне Шелково. Рядом река Лопасня, две базы отдыха. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца.

В округе Пушкинский продается нежилое помещение на первом этаже площадью 111,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивантеевка, проезд Маяковского, дом № 3б, пом. 2. Расположено в жилом массиве в пешей доступности от остановки общественного транспорта.

Предложения для развития бизнеса также есть: в Павлово-Посадском городском округе в аренду можно взять земельный участок под магазины площадью 72,9 сотки, расположенный в городе Павловский Посад. Участок в пешей доступности от жилого сектора.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.