В Подмосковье за март установили 902 камеры системы «Безопасный регион»

В Московской области в марте 2026 года установили 902 камеры в рамках программы «Безопасный регион», а всего с начала года — 2482. Камеры размещают в общественных местах, на социальных объектах и в подъездах жилых домов, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Новые камеры появились в общественных пространствах, на социальных объектах и в подъездах многоквартирных домов. Места их установки определяют межведомственные рабочие группы, которые действуют в каждом городском округе.

Больше всего камер в марте установили в Жуковском, Люберцах, Мытищах, Подольске, а также в муниципальном округе Шатура и Ленинском городском округе. Всего к системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено более 169 тыс. камер, часть из них оснащена функциями искусственного интеллекта. Они распознают лица злоумышленников и фиксируют нарушения чистоты и порядка.

С помощью системы в марте раскрыли 1246 преступлений и составили 986 протоколов об административных правонарушениях.

«В современных условиях видеонаблюдение становится не просто элементом безопасности, а настоящим щитом для жителей Подмосковья. Благодаря новым камерам системы „Безопасный регион“ правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления, и в целом создается атмосфера защищенности в каждом дворе, на каждой улице. Для жителей это гарантия спокойствия, а для нас — эффективный инструмент профилактики и быстрого реагирования на любые угрозы», — отметил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.