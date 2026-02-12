В Подмосковье за январь очистили от сосулек более 9 тысяч крыш

В январе 2026 года коммунальные службы Московской области очистили свыше 9 тысяч крыш многоквартирных домов от сосулек и наледи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В течение января 2026 года коммунальные службы Подмосковья обработали более 9 тысяч крыш многоквартирных домов, уделяя особое внимание зданиям, расположенным рядом с тротуарами, объектами с высокой проходимостью и социально значимыми учреждениями.

Очистка кровель проводится управляющими компаниями по утвержденным графикам ежедневно, без выходных. Работы организуются как по обращениям жителей через единую диспетчерскую службу, так и в рамках регулярных обходов территорий.

В министерстве напомнили, что за своевременную уборку снега и наледи с крыш отвечают управляющие организации. В случае обнаружения сосулек на крыше многоквартирного дома необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если реакции нет, следует сообщить о проблеме в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Контакты отделов размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.