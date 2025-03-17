В Подмосковье взыскали 16,6 млн руб за нарушение миграционного законодательства

В январе–феврале текущего года сотрудники ГУ ФССП России по Московской области взыскали 16 млн 637 тыс. рублей административного штрафа за нарушение миграционного законодательства, а также исполнили 119 судебных решений о временной приостановке деятельности различных коммерческих организаций за незаконное трудоустройство иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как правило, административное правонарушение, подпадающее под действие ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства», совершают строительные и транспортные коммерческие компании. Санкциями данной статьи предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа либо приостановления деятельности. Размер административного штрафа юридическому лицу, совершившему данное правонарушение на территории Московской области, варьируется от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Так, судебные приставы Дмитровского районного отделения ГУФССП России по Московской области взыскали с двух компаний задолженность по административному штрафу на общую сумму в размере 1 млн 400 тыс. рублей — 800 тыс. рублей со строительной организации, и 600 тыс. рублей с транспортной компании.

«Сотрудники Сергиево-Посадского районного отдела судебных приставов взыскали административный штраф в размере 625 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя. Он трудоустроил в качестве подсобного рабочего иностранного гражданина, не имеющего патента на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. А в связи с тем, что в срок, установленный законом для добровольного исполнения, штраф не был уплачен, сотрудники органов принудительного исполнения также взыскали исполнительский сбор в размере 43 тыс. рублей», — прокомментировала начальник отдела Мария Малахова.

Судебные приставы этого же отдела Главного управления исполнили 28 решений суда и приостановили деятельность строительной организации, которая допустила правонарушение на территории Московской области — незаконно привлекла к трудовой деятельности 28 иностранных граждан, у которых не было патента на работу в РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.