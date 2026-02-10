Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:29

В Подмосковье вывезли более 3,5 млн кубометров снега с начала года

С января по начало февраля с улиц и дворов Московской области вывезли свыше 3,5 млн кубометров снега. Основная часть осадков размещена на специальных снегосвалках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области за январь и начало февраля вывезли более 3,5 млн кубометров снега с городских улиц и дворовых территорий. Для временного хранения и естественного таяния снега в регионе действует 264 специализированные снегосвалки.

Наибольшее количество таких площадок расположено в городских округах Орехово-Зуево — 28, Руза — 17, Можайск — 16 и Домодедово — 15. Каждая снегосвалка оборудована плотным непроницаемым покрытием и ограждена земляным валом, что предотвращает растекание талых вод.

Использование снегосвалок позволяет безопасно накапливать и утилизировать снег, минимизируя нагрузку на коммунальные сети и снижая воздействие на окружающую среду. Такой подход не требует дополнительных энергозатрат и исключает резкий сброс талых вод в ливневую канализацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.