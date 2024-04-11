В Подмосковье вышли из зимней спячки безногие ящерицы

«В Подмосковья от зимней спячки пробудились рептилии, к которым относятся веретеницы ломкие — безногие ящерицы, с виду напоминающие змей, но не имеющими с ними ничего общего кроме внешнего вида, который если присмотреться тоже имеет свои отличия», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам специалистов герпетологов, веретеницы ломкие, как и большинство холоднокровных нашего региона, с первым весенним теплом пробуждаются от зимней спячки.

Название эта безобидная рептилия получила из-за сходства формы своего тела с веретеном, «ломкая» же намекает на то, что, как и многие другие ящерицы, веретеница может отбрасывать свой хвост, что является одним из ее основных отличительных признаков от змей. Помимо этого, она не имеет ядовитых желез. Как и многие ящерицы, веретеница умеет моргать, чего не скажешь о змеях. У «безногой» есть нижние подвижные веки, которые позволяют ей закрывать или открывать глаза. Чешуйки на теле веретеницы одинакового размера (на голове, хвосте, животе), из-за этого рептилия при передвижении как бы проскальзывает, ей приходится выписывать восьмерки, двигаясь медленно с большой амплитудой в то время, как, например, та же гадюка может ползти быстро по прямой «ровной линией» за счет движения ряда крупных чешуй на своем брюхе. Форма и пропорции безногой ящерицы напоминают колбаску, ее хвост достаточно толстый и короткий, а голова плавно перетекает в туловище, в то время как у большинства змей голова явно выделяется на фоне тела (у гадюк она треугольной формы), а хвост длинный, тонкий и острый на конце.

«При виде веретениц многие жители пугаются, принимая их за ядовитых гадюк. Уничтожать и тех и других запрещено, ведь оба вида занесены в Красную книгу Московской области. Если вы встретите одну из этих рептилий при походе в лес, лучшим решением, которое не причинит никому вреда, будет просто не беспокоить и не трогать животное, если же обойти пресмыкающееся не получается, можно просто подцепить ее длинной палкой и убрать в сторону на безопасное расстояние», — напомнил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.