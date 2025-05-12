В Подмосковье высадили тысячи деревьев в память о героях ВОВ

Весной жители Подмосковья традиционно высаживают деревья в знак мира и в честь воинов, отстоявших Родину. Администрации округов, выступающие организаторами акций, обеспечивают участников саженцами и инструментами, а также проводят инструктаж по правильной посадке, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

В Коломне сотрудники МосОблЕИРЦ присоединились к масштабной инициативе «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы. Проект предполагает высадку 27 миллионов деревьев и кустарников — по одному за каждого погибшего в Великой Отечественной войне.

«Пустыри превращаются в цветущие сады, парки обретают новую жизнь, а яблони и груши радуют глаз. Теперь здесь будет расти и наша молодая сирень», — поделилась Мария Михайлова, руководитель управления МосОблЕИРЦ в Коломне и Луховицах.

Акция «Венок славы» — это одновременно торжественное и трогательное событие. 9 мая к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям приходят представители власти, сотрудники предприятий, школьники, педагоги, молодежь и пожилые люди, чтобы отдать дань памяти павшим.

«Мы принесли цветы к вечному огню в Ступино и Кашире. Рядом с нами стояли ветераны, люди с портретами своих близких — участников той войны. Минута молчания соединила ушедших и живущих. Это было очень дорого и важно — собраться вместе, почтить память и поблагодарить тех, кто ценой своей жизни подарил жизнь нам», — сказала начальник управления МосОблЕИРЦ «Ступино» Екатерина Баринова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.