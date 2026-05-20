В Подмосковье высадили 50 ив у монастыря Зосимова пустынь
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Экологическую акцию провели сотрудники Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» на территории Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова пустынь. Вместе с садовниками обители они высадили 50 саженцев ивы вдоль монастырского забора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новые деревья станут основой будущей живой изгороди. Высаженные крупномерные ивы имеют закрытую корневую систему, что позволит им быстрее адаптироваться к условиям и уже через несколько лет сформировать зеленое оформление территории.
В лесничестве подчеркнули, что акция стала примером совместной работы по благоустройству и сохранению исторических мест Подмосковья. Забота о природных и культурных объектах региона требует системного подхода и постоянного внимания.
Подобные инициативы способствуют улучшению внешнего облика территорий и формированию ответственного отношения к окружающей среде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.