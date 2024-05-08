В Подмосковье вырос спрос на ветеринарные услуги в период майских праздников

В преддверии майских праздников в учреждениях Госветслужбы региона поступали обращения по оказанию широкого сектора услуг и помощи животным, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В праздничные дни жители и гости региона предпочитают выезжать за город и проводить время на природе со своими четвероногими любимцами. Однако не все знают, что с приходом весны начинается период активности клещей в лесах и на лугах. Именно в это время поступает наибольшее количество обращений в ветеринарные клиники Подмосковья по различным вопросам. Наши специалисты всегда готовы прийти на помощь и решить любую проблему», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

С 15 апреля по 1 мая в ветеринарные клиники Госветслужбы Подмосковья поступили следующие обращения: 1 000, связанных с укусами клещей, при этом диагноз пироплазмоз установлен 355 собакам; 10 313 владельцев обратились за прививками, включая бесплатные вакцинации от бешенства и комплексные вакцины; 500 жителей оформили сопроводительные документы для перемещения питомцев.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона единого контакт-центра: +7 (495) 668-01-25.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.