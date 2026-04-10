сегодня в 18:40

В Подмосковье выпустили марки с героями современных мультфильмов

Почта России ввела в обращение три новые почтовые марки с персонажами мультсериалов «Простоквашино», «Умка» и «Чемпионы». Номинал каждой марки составляет 48 рублей, общий тираж — 488 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На марках изображены герои популярных анимационных проектов: медвежонок Умка, Дядя Федор, почтальон Печкин, а также хоккеисты команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры».

Дополнительно «Почта России» выпустила конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Петрозаводска и Калининграда.

Современные версии мультфильмов продолжают классические истории киностудии «Союзмультфильм». Сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года и рассказывает о приключениях Дяди Федора, его сестры, кота Матроскина и пса Шарика. «Умка» (2022–2025 годы) посвящен легендам Арктики, которые повзрослевший мальчик Тайке рассказывает о жизни на Севере. Проект «Чемпионы» (2024–2025 годы) вдохновлен мультфильмом «Шайбу! Шайбу!» и повествует о противостоянии хоккейных команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.