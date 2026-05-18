В Подмосковье выпускников предупредили о мошенничестве перед ЕГЭ

Предупреждение о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ распространили в Подмосковье. Злоумышленники предлагают школьникам «гарантированные» ответы на экзамен, а затем продают фиктивные курсы подготовки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники используют двухэтапную схему обмана. Сначала они предлагают за деньги передать «гарантированные» ответы на конкретный вариант ЕГЭ. Школьникам советуют пронести телефон на экзамен и отправить номер варианта в специальный чат. Однако за день до испытания злоумышленники присылают короткое видео и заявляют, что из‑за усиления контроля якобы не могут передать реальные ответы.

После этого начинается второй этап. Под видом альтернативы мошенники предлагают купить платные видеокурсы по быстрой подготовке к экзаменам. В результате жертвы не получают ни ответов, ни реальной помощи — злоумышленники просто похищают деньги. При этом попытка пронести телефон на ЕГЭ приведет к аннулированию результатов экзамена.

В министерстве напомнили, что единственный надежный способ успешно сдать экзамены — честная подготовка. Повысить цифровую грамотность можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он размещен на главной странице в разделе «Сервисы» и доступен бесплатно без авторизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.