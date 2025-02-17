В Подмосковье выполнено свыше 4 тыс исследований мясной продукции за январь

За январь этого года взято 4 159 проб и проведено 4 196 исследований. Экспертизы проводились путем рассмотрения органолептических показателей: цвета, запаха, консистенции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мясо играет важную роль в рационе человека и является ценным источником питательных веществ. Оно богато витаминами группы В, цинком, железом, селеном, содержит белок, необходимый для функционирования иммунной системы и регенерации тканей. Мясная продукция, произведенная в Подмосковье, проходит регулярную проверку на соответствие критериям качества и безопасности.

Вся продукция была допущена к реализации. При выборе мяса рекомендуется обращать внимание на несколько параметров: при нажатии оно должно быстро восстанавливаться, жир — иметь белый цвет, поверхность — быть сухой и с легким глянцем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.