В Подмосковье выявлены два случая предъявления поддельных удостоверений

Инспекциями управления Гостехнадзора Подмосковья на прошлой неделе было выявлено сразу несколько случаев предъявления удостоверений тракториста-машиниста, которые имели признаки подделки, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Оба гражданина обратились в региональный Гостехнадзор за получением государственной услуги по замене удостоверения тракториста-машиниста. При проверке предъявленных документов было установлено, что удостоверения имеют признаки подделки. Информация о выдаче данных удостоверений в установленном порядке не подтвердилась.

Материалы в отношении двух недобросовестных граждан переданы в ОП Купавинский МУ МВД России «Ногинское» и ОМВД Российской Федерации по Рузскому муниципальному округу для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Управление Гостехнадзора Московской области напоминает гражданам о необходимости получения удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в строгом соответствии с установленным порядком. Получить удостоверение на право управления самоходными машинами можно, воспользовавшись государственной услугой по ссылке. Использование поддельных документов влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.