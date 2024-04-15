В Подмосковье выявлен сговор на поставку социально значимых продуктов

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Масленица» и ООО «Экофуд», сообщает пресс-служба ведомства.

Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан.

По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта.

Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 млрд рублей.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

В декабре 2023 года ФАС России вынесла решение по аналогичному антимонопольному делу. Служба продолжит контролировать ситуацию на социально значимых рынках на предмет наличия антиконкуретных соглашений или согласованных действий.