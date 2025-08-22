В Подмосковье выявили свыше 400 шиномонтажей, ведущих бизнес нелегально

В Московской области сотрудники муниципального земельного контроля продолжают проверку земельных участков с целью выявления нарушений земельного законодательства. Так, на сегодняшний день из 2 775 проверенных участков, на которых расположены шиномонтажные мастерские, 407 — используются не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«На сегодняшний день незаконный сервис шиномонтажа прекращен на 22 участках. Отмечу, что действующее законодательство дает гражданам возможность изменить ВРИ и продолжить свою деятельность на законных основаниях. Именно так и поступили восемь собственников и привели вид разрешенного использования в соответствии с оказываемыми услугами шиномонтажа», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По итогам проверок деятельность 22 незаконных шиномонтажей была прекращена. Сервисы закрыли в Рузе (3 объекта), Кашире (3), Одинцово (2), Щелково (2), Домодедово (2), а также по одному в Павловском Посаде, Раменском, Жуковском, Истре, Егорьевске, Химках, Балашихе, Люберцах, Пушкинском и Богородском.

В восьми случаях собственникам удалось привести вид разрешенного использования в соответствие с фактической деятельностью и продолжить свою работу на законных основаниях. Это по два шиномонтажа в Серебряных Прудах и Коломне, по одному в Серпухове, Жуковском, Долгопрудном и Лосино-Петровском.

Один из примеров — незаконная деятельность шиномонтажа в мкр. Белая дача города Котельники. Находится он в собственности у ООО «Агентство Недвижимости „Квадратный метр“, вид разрешенного использования участка — „земли гаражей и автостоянок“. Чтобы исправить это нарушение, можно изменить ВРИ, в противном случае — администрация будет вынуждена прибегнуть к крайним мерам — принудительному устранению выявленного нарушения. А в селе Ельдигино округа Пушкинский шиномонтаж, действующий на участке с видом разрешенного использования „для производственных целей“, закрыли. Такое решение принял сам собственник.

Работа по выявлению и устранению незаконных шиномонтажей на территории Московской области продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.