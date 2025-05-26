В Подмосковье выявили победителей конкурса «Лучшее звено газодымозащитной службы»

В Московской области завершился региональный этап ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди пожарно-спасательных подразделений. Соревнования проходили на базе 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в городе Ногинске Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состязаниях, которые проходили с 20–22 мая, приняли участие 34 команды, представляющие Главное управление МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», спецуправления пожарной охраны и Федеральной службы охраны.

Смотр-конкурс состоял из теоретической и практической частей. Для проверки теоретических знаний каждому участнику необходимо было ответить на 5 вопросов в билете и решить задачу по расчету параметров работы в аппаратах на сжатом воздухе. Практическая часть соревнований выполнялась с использованием дыхательного аппарата со сжатым воздухом и состояла из четырех упражнений: «Квартира», «Лабиринт», «Высота» и «Полоса препятствий».

Участники конкурса проводили разведку, осуществляли поиск и спасение пострадавших, включая членов звена газодымозащитной службы, если требовала ситуация, и работали в задымленной среде с нулевой видимостью. Кроме этого, в задачи газодымозащитников входило спасение пострадавших с верхних этажей. Для этого специалисты поднимались по автолестнице на четвертый этаж учебной башни, вскрывали окна и двери, находили и эвакуировали газовый баллон и спасали пострадавшего с помощью веревки. Дальше огнеборцам необходимо было проложить рукавную линию и ликвидировать пожар на третьем этаже. На полосе препятствий газодымозащитники демонстрировали навыки работы с ручным инструментом.

Все упражнения, предусмотренные конкурсом, были направлены на отработку слаженных действий в сложных и опасных ситуациях. За каждое из них командам начислялись баллы.

По итогам состязаний лучшим звеном газодымозащитной службы признана команда Специального отдела № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России». Второе место заняли газодымозащитники территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас». Третье место у специалистов 14 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Среди команд региональной противопожарно-спасательной службы хорошие результаты продемонстрировали также газодымозащитники территориальных управлений № 11, 2 и 6.

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