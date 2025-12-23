В Подмосковье выявили пять случаев незаконной рубки елей перед Новым годом

В Подмосковье с 17 по 22 декабря сотрудники лесного хозяйства и правоохранительных органов провели более 480 рейдов, выявив пять случаев незаконной рубки хвойных деревьев, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В рамках акции «Елочка-2025» в Подмосковье с 17 по 22 декабря прошли более 480 рейдов по предотвращению незаконной вырубки елей и других хвойных деревьев к новогодним праздникам. В мероприятиях участвовали работники лесного хозяйства и сотрудники правоохранительных органов.

В Коломенском городском округе сотрудники лесной охраны задержали двух граждан, которые незаконно срубили сосны. Ущерб составил более 16 тысяч рублей. В отношении задержанных рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В ходе патрулирования выявлено пять фактов незаконной рубки деревьев на территории Егорьевского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского и Ступинского лесничеств. Общий ущерб государству превысил 58 тысяч рублей. Все материалы по нарушениям переданы в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.