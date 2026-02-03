В Подмосковье выявили нарушения в деятельности исламского колледжа

Комплексная проверка исламского колледжа и религиозной организации «Адалят» в Подмосковье выявила нарушения в хранении литературы и случаи незаконного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по Москве и Московской области, управлением по вопросам миграции, военным комиссариатом, прокуратурой города Мытищи и при поддержке ОМОН Росгвардии «Русич» провели комплексную проверку исламского колледжа Московской области и религиозной организации мусульман «Адалят».

В ходе проверки в помещениях колледжа обнаружили литературу без необходимой маркировки организации. Эти книги использовались прихожанами во время богослужений и находились в свободном доступе.

Также были выявлены иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России. Нарушители привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Двум гражданам вручили повестки для постановки на воинский учет.

Рейды по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Подмосковье будут продолжены. Мероприятия направлены на обеспечение правопорядка и безопасности граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.