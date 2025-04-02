В Подмосковье выявили 752 нарушения лесного законодательства с начала года

Ежедневно сотрудники лесной охраны Комлесхоза по заранее утвержденным маршрутам в соответствии с картой-схемой выходят на патрулирование государственного лесного фонда. С начала года выявлено 752 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Маршруты проложены максимально близко к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов и по тем местам, где наиболее часто фиксируют нарушения», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего было выявлено:

249 фактов самовольного занятия лесных участков;

211 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах;

168 нарушений Правил санитарной безопасности в лесах.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

Помимо штрафов, статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.