В Подмосковье выявили 69 нарушителей миграционного законодательства на рейдах

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и народные дружины провели профилактические рейды в Химках, Истре и Подольске, в ходе которых проверили 403 человека, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

По итогам рейдов 69 иностранных граждан привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России по статье 18.8 КоАП РФ. Кроме того, 29 человек включили в реестр контролируемых лиц, а в четырех случаях выявили пребывание в стране при действующем запрете на въезд.

Плановые рейды направлены на повышение уровня общественной безопасности. Правоохранительные органы и народные дружины Подмосковья продолжают регулярные патрулирования и профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане Российской Федерации», — заявил Воробьев.