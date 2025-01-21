сегодня в 15:18

В Подмосковье выявили 53 нарушения лесного законодательства с начала года

С начала года подмосковная лесная охрана провела 985 патрулирований земель государственного лесного фонда, в ходе которых выявила 53 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспектора и волонтеры», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений зафиксировано на территории Истринского (13), Подольского (10) и Волоколамского (9) лесничеств.

Чаще всего нарушения были связаны с самовольным занятием лесных участков (42).

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса РФ лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Комлесхоз напоминает, что самовольное занятие лесных участков согласно статье 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 50 000 рублей;

на должностных лиц — до 100 000 рублей;

на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Кроме уплаты штрафа, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить вред, причиненный лесам допущенным нарушением. В среднем его размер может доходить до 10 000 рублей за сотку в зависимости от местоположения и иных характеристик участка.

Также в обязательном порядке требуется устранить нарушения лесного законодательства. Если нарушитель не примет меры добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить их в судебном порядке. Все издержки должен покрыть виновный в нарушении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.